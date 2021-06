"Võiksime arutada, kuidas omavalitsuste tulubaasi kasvatada nii, et nad suudaksid oma inimestele tagada vanaks jäädes hooldusvõimaluse ja saaksid kasvavat koormust ilma uue maksuta katta. Üks variant on suurendada omavalitsuste tulubaasi riigi tulumaksuosa arvelt. Täna on üldine tulumaksumäär 20%. Variant on vähendada kõigile kehtivat üldist tulumaksumäära 13–15%ni (täna laekub omavalitsustele 11,96%), aga nii, et riiklik tulumaks kaob üldse ära ja kogu tulumaks laekub kohalikele omavalitsustele. Selline muudatus vähendaks oluliselt ka tööjõu maksustamist, " lõi minister ettepankuid.