Swedbank: naised ei osale plekimõlkimistes rohkem kui mehed. Millised autod osalevad enim liiklusõnnetustes?

„Meie kogemus näitab, et liikluskindlustusega seonduvate õnnetuste puhul on meeste osakaal 64 protsenti ja kaskokindlustuses 66 protsenti. Sisuliselt sama osakaal on ka kindlustuste klientide seas: meie kaskokindlustuse klientidest on mehed 63 protsenti ja liikluskindlustuse puhul 66 protsenti. Seega on proportsioonid väga sarnased ja kindlasti ei saa öelda, et naised osaleksid plekimõlkimistes meestest rohkem," kirjeldas Swedbanki liiklus- ja kaskokindlustuse valdkonnajuht Eivo Kisand.

Liiklusõnnetustes kõige rohkem osalevate autode puhul saab Swedbanki kindlustuse näitel tuua välja järgmised tippmudelid:

Kasko: Toyota Avensis, Škoda Octavia, VW Passat

Liikluskindlustus: Toyota Avensis, Škoda Octavia, Toyota Corolla

„Kuigi Toyota Avensis on mõlema edetabeli tipus, siis tasub ikkagi meelde tuletada, et täna juhivad veel autosid inimesed. Nii et ükski Toyota Avensis selle statistika tõttu ostmata jääma ei peaks. Suures plaanis on esirinnas ikkagi automargid, mis ongi Eestis kõige rohkem kasutusel," lisas Kisand.

Kõige vanem liikluskindlustusega sõiduk Swedbanki portfellis pärineb aastast 1937. Kõige vanem sõidukikindlustuse omanik on aga 97-aastane. Kusjuures kõige lojaalsemad kindlustusvõtjad on kolm klienti, kes on järjest kliendid olnud juba 5431 päeva (alates 15.08.2006) ehk praktiliselt kindlustuse tegevuse algusest peale.

Ajaliselt on kindlustusest kasu aastaringselt, sest õnnetusi juhtub kogu aeg. Kui arvuliselt on kahjusid talvisel ajal rohkem, siis suurimad hüvitatavad summad jäävad pigem suvekuudesse.

„Tänavune krõbe talv tõi kaasa ka meie liikluskindlustuse ajaloo kahjuderohkeima päeva: 23. veebruar, mil Eestit tabas selline ilmastikunähtus nagu jäävihm ja meie liikluskindlustuse kliendid registreerisid 54 kahju. Kokku juhtus üle Eesti tol päeval 275 avariid," meenutas Kisand.