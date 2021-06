OLULINE MUUDATUS | 1. juulist muutub miljonite pakkide tellimine kallimaks. Küsi ekspertidelt muudatuste kohta

„Eestlased tellivad aasta jooksul hinnanguliselt koguni neli miljonit pakki väljastpoolt Euroopa Liitu, millest suurem osa on varem kohale jõudnud deklareerimata kujul. See aga põhjustas erinevaid käibemaksupettusi ning pani Euroopa Liidu ettevõtted võrreldes kolmandate riikide firmadega ebavõrdsesse konkurentsiolukorda, kus Euroopa kaupmees peab alla 22-eurose väärtusega müügi pealt maksma käibemaksu, kuid väljaspool Euroopa Liitu Euroopasse müüv kaupmees mitte," põhjendas e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät, millest tingitult postipakkide saatmise korda muudetakse.

Ärileht koostöös maksu- ja tolliameti ning Omnivaga annab lugejatele võimaluse küsida kõike, mis teil seoses 1. juuli muutustega hingel on. Muutus on oluline ning hea on, kui see ei taba inimesi ootamatult.