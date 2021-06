Eesti jäämurdja asus taas ohtlikule teekonnale üle Atlandi

TS Shipping juhatuse liikme Ülo Eero sõnul on Botnica põhitööks suurte panamax tüüpi laevade abistamine jääsning jääseire Milne Inlet´i sadama juurde viivates kitsustes ja väinades. „Botnica 3200 meremiili pikkune teekond 17 liikmega pardal viib esmalt St. Johnsi sadamasse, kust võetakse peale veel üheksa Kanadast pärit meeskonnaliiget ning läbitakse põhjalik Kanada poolne laevainspektsioon. Edasi jätkub sõit juba Arktikasse, Baffini saare põhjaossa, kust jää pole veel kuhugile kadunud ning temperatuur on nullilähedane."

Eero sõnul võttis Botnica enne teele asumist peale maksimum koguse varustust ja kütust, sest pikal tööperioodil kaugel Arktikas on igasuguste varude täiendamine väga keeruline.

Esialgsete plaanide kohaselt on Botnicat tagasi Tallinnasse oodata novembri keskel.

Baffinland Iron Mines Corporation on Kanada kaevandusettevõte, mis tegeleb rauamaagi kaevandamisega Baffini saarel Põhja-Kanadas.

Talveperioodil ehk 20. detsembrist kuni 20. aprillini on OÜ-l TS Shipping leping Eesti Veeteede Ametiga jäämurdeteenuse osutamiseks Eesti rannikuvetes. OÜ TS Shipping on 100% ASile Tallinna Sadam kuuluv tütarettevõte, mille põhitegevuseks on multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica erinevate teenuste osutamine.