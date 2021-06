"Binance ei ole Euroopas korralikult reguleeritud. Nad ei järgi Euroopa seaduseid. Kui võtta kasvõi Change'i oma toode, siis meil on nii krüptolitsents kui ka Hollandis investeerimislitsents. Meile on seadustega ette kirjutatud, mida meie kliendid teha võivad. Binance aga ei ole reguleeritud, mistõttu on neil ebaaus konkurentsieelis. Seepärast Briti regulaator nad Suurbritannias kinni panigi," seletas Kangro Ärilehele.

