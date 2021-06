Tuntud alkoholitootja kasum tõusis. Viina müük kasvas teatud põhjusel hüppeliselt

„2020. aasta märtsis ja aprillis kasvas viina, sh kange viina (80% vol) müük hüppeliselt uue kasutusala tõttu. Viina kasutati üleilmse pandeemia tingimustes käte ja pindade desinfitseerimiseks. Eelmise aasta kevadine viinamüük desovahendi asendajana oli nii suur, et kui see ümber arvestada 40% viinaks, siis märtsis-aprillis müüdi ligi 400 000 liitrit viina mittetarbimise eesmärgil. Seega ei ole erakordsel 2020. aastal kange alkoholi müük tarbimisse ülekantav," ütles AS Liviko juht Janek Kalvi.