Ministeerium heitis Vesterbacka tunneliideele kaika kodaratesse

Eesti valitsus jättis mullu tunneli eriplaneeringu algatamata, kuna kahtles nii arendaja välja pakutud ajakavas, tasuvusarvutustes kui projekti rahastajates. Vesterbacka teatas seejärel, et plaanib ise korraldada tunneli keskkonnamõjude hindamise ning siis uuesti eriplaneeringut taotleda.

"MKM vaates on oluline märkida, et riikide selge soov on olla ise Tallinn-Helsingi tunneli projekti juhid ja arendajad, kaasates üksnes läbi konkurentsi ja üksnes vajadusel lisaks erakapital," kirjutas MKM-i transpordi asekantsler Ahti Kuningas kirjas TTJA-le.