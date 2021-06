Volkswageni Eesti tütarfirma avaldas esimese aruande. Eestisse pumbati suur rahasumma

CARIAD SE on Volkswagen Grupi uusim ettevõtte, mis koondab enda alla ja laiendab grupi tarkvaraalaseid kompetentse, et töötada välja tehnoloogilisi lahendusi kõikidele Volkswageni kaubamärkidele. Ligi 4500 inseneri ning arendajaga globaalne tarkvaraettevõte asub välja töötama ühtset tarkvaraplatvormi. CARIADi tütarettevõte CARIAD Estonia panustab sellesse eesmärki ennekõike intellektuaalomandi haldamisega ja kohaliku tarkvaraarenduse meeskonnaga.

„CARIAD Estonia esimese aasta majandustulemused vastavad CARIADi plaanidele keskenduda lähiaastatel eelkõige laienemisele ja tarkvaralahenduste väljatöötamisele. Tulubaas hakkab kasvama alles siis, kui esimesed arendusprojektid on lõpule viidud," ütles CARIAD Estonia tegevjuht Nicolas Derbin. „Eesti on meid kui rahvusvahelise haardega digitaalse mobiilsuse arendajat hästi vastu võtnud. Siinne kaasaaegne ja avatud digiühiskond pakub CARIADile palju põnevaid võimalusi."

„Eestis on meie tänaseks prioriteediks laiendada õigusekspertide ja tarkvaraarendusmeeskonda. CARIADis avaneb arendajatel võimalus töötada välja tehisintellekti ja masinõppelahendusi autodele, mida kasutavad igapäevaselt miljonid kliendid üle maailma," lisas Nicolas Derbin. „Autotööstuses on käimas digirevolutsioon, kus võtmetegijateks on just IT-talendid ja selle poolest on Eesti tuntud."