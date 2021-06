Vana meediamaja Tallinna südalinnas lammutatakse, asemele kerkib kõrghoone

17-korruseline Maakri HUB toob ärikinnisvara turule 10 000 ruutmeetrit A-klassi büroopinda ja pakub konkurentsi Tallinna kesklinna tornmajade piirkonna majadele. Uus Maa Ärikinnisvara OÜ maakler Aira Veelmaa, kes tegeleb Maakru HUB büroopindade vahendamisega kinnitas, et nõudlus südalinna büroopindade vastu on endiselt suur. „Vaatamata sellele, et üle aasta on suur osa ettevõtteid olnud kodukontorites, on sel aastal südalinnas valmivad uued büroohooned suures osas üürilepingutega kaetud juba enne ehitustööde lõppu. Julgeme prognoosida, et koroona olukorra leevenedes huvi uute büroopindade vastu pigem kasvab," rääkis Veelmaa.