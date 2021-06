Väga ootamatu areng. Estonian Airi töötajad loobusid hagist Nordica vastu ning said hüvitise

Miks siis Tõnis Lepp seda väidab?



Seda peab tema käest küsima. Lennukoosseisud on tema käsutada, tema palgal ja Skandinaavias toimuvad lennumahtude suurendamised. Kuigi jah, näiteks SASi värvides mõned lennukid baseeruvad Tallinnas, kellele Xfly lendab. Lennukipargis on meil kokku endiselt veidi alla 20 lennuki.



Kustkaudu tuli otsus Estonian Airi töötajatega kohtukirves maha matta, neile kompensatsiooni maksta ja edasi liikuda?



Oskan öelda, et meie pole selles leppes otsene osapool, aga oleme õnnelikud sellise kokkuleppe üle. Viis aastat kestnud vaidlemine on võtnud meilt aega ja ressurssi ja et see lõppeb – iga aasta jageleme audiitoritega aastaaruannete ajal ja koostööpartnerid küsivad meilt pidevalt aru, et mis toimub – on väga tervitatav. Selle leppe kohta tasub küsida pigem ministeeriumilt.



Nordica grupp oli otseselt viis aastat kohtus Estonian Airi ekstöötajate vastane ehk kõige otsesem osapool - teilt nõuti Estonian Airi pankrotistumisel saamata jäänud rahasid välja.



Antud lahenduse asju teavad NCM ja Sireli advokaadibüroo (Estonian Airi ekstöötajate esindaja-toim.). Me ei saa kommenteerida asju, milles me pole osaline ja antud leppes me pole osapool.



NCM-i kokkuleppes töötajatega pole mingeid tingimusi siis seatud Nordica grupile? Tõnis Lepp viitab otseselt, et Nordica tütarfirma Regional Jetiga (Xfly) on sõlmitud mingi kokkulepe, et see lahendus lõpu saaks. Te olete Regional Jeti nõukogu juht.



Me oleme huvitatud sellest, et Eesti lennundus edasi areneks ja et lennupersonal Eestis tööd saaks. NCM pakub oma teenust ka teistele lennuettevõtetele. Aga meie grupp on hetkel suurim Eesti suurim lennuettevõte ja suurim tööandja. Anname endast parima, et edasi liikuda. Enne koroona-aega oli kõige suurem defitsiit lennunduses piloodid ja salongipersonal. Kui viirus nüüd taanduma hakkab, on personali jälle väga vaja.



Nordica sai koroona-ajal ka riigiabi – kui palju sellest 22 miljonist eurost kulutatud on?



See pole kaugeltki kõik kulunud, meil on arvel raha küll. Seda saab kulutada ainult Covid-19 seotud kahjude katmiseks. Seega uusi liine sellega, tõepoolest, avada ei saa.

Aga kuivõrd kõik eksperdid ütlevad, et kui puhkuseturism on taastunud kiirelt, siis ärilendudest võib-olla 50% taastub sügiseks, aga minu arvates on seegi liiga optimistlik. Aga nagu öeldud, me jälgime olukorda pidevalt.



Tõsi on see, et meie tütarfirma Xfly suurendab juuli lõpust oma lennutegevuse mahte märkimisväärselt. Seda küll mitte Tallinnast, vaid Skandinaavias. Tallinna puhul me pidevalt jälgime seda, mis turul toimub ja teeme ja arvutame. Selge on see, et maksumaksja raha ei taha põletada ka. Vaatame, aga midagi konkreetset lubada ei taha.