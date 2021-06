Emafirma pidi appi tulema. Eesti kõrgeima hotelli nutune aasta päädis hiigelkahjumiga

Swissotel Tallinn Foto: Andres Putting

Suurte pealinna hotellide saatus on koroonakriisist tingitud piirangute valguses eriti karm olnud. Siseturism neid just eriti ei aita. Selle ehedaks näiteks on Swissotel Tallinn, mis kukkus 2020. aastal suurde kahjumisse ning appi pidi tõttama Luksemburgis asuv emafirma.