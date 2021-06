FOTO | Coop Pangaga liitus saja tuhandes klient, kes otsiti Järvamaalt ka üles

100 000. klienti käis eile Järvamaal Türil õnnitlemas Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink. Õnnitlusi võttis vastu Prelvex AS juhatuse liige Erik Ratnik.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul on käesoleval aastal pangaga liitunud juba 13 000 uut klienti ning aastaga on kliendibaas kasvanud rohkem kui kolmandiku võrra. „2019. aastal börsile tulles lubasime 100 000 kliendi täitumist 2022. aasta lõpuks, aga ületasime selle verstaposti juba poolteist aastat varem. Kuigi konkurents pangandusturul on praegu väga tugev ning pangad teevad klientide nimel suuri pingutusi, oleme suutnud pakkuda teistmoodi lahendusi ja oma turuosa seeläbi jõuliselt kasvatanud. Coop Panga kliendid hindavad kodumaist pangandust, soodsaid lahendusi ning meie kiiret käekirja," lausus Rink.

Coop Pangaga liitunud 100 000. klient on Prelvex AS, kes tegeleb Järvamaal turba tootmisega. „Toodame aastas ligikaudu 380 000 kuupmeetrit turvast, millest enamiku ekspordime Euroopa Liitu ja araabia maadesse," lausus ettevõtte juhatuse liige Erik Ratnik.

Coop Pangaga alustas Prelvex koostööd seetõttu, et eelistab kodumaist panka ja Coop Pank ei küsi klientidelt arvelduskontol hoiustatud summadelt tasu. „Turba tootmine on hooajaline äri – kevadel peab ettevõttel olema piisav rahaline ressurss, et suvel turvast toota. Sügisel algab aga müügi ja realiseerimise periood ning ressursside kogumine uueks hooajaks. Hooajalise äri puhul on eriti oluline, et oma raha hoiustamise eest ei peaks pangale peale maksma," lausus Ratnik.

Erik Ratniku hinnangul on ettevõtetel, kelle müügiahelas liiguvad hooajaliselt suured summad, mõistlik teha riskide hajutamiseks koostööd mitme pangaga. „Coop Panga juures meeldib mulle nii tasuta arveldamine kui ka see, et pank asub oma klientide lähedal. Tegutsen ettevõtjana peamiselt Järvamaal ja Lääne-Virumaal ning olen näinud, kuidas pangad sulgevad väikelinnades esindusi ja suunavad kliente internetipanka, aga igas olukorras ei saa interneti peale lootma jääda," selgitas Ratnik.