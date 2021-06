BaltCap müüb Eesti Keskonnateenuste suurosaluse firma juhtidele

BaltCapi juhtivpartner Peeter Saks on rahul, et viimase kuue aastaga on EKT-st saanud kaasaegne jäätmekäitlusettevõte, millel on oluline roll ressursisäästliku käitumise ning taaskasutuse edendamisel Eestis. „Meie investeerimisperioodi jooksul kahekordistas EKT oma käivet, hoidis oma juhtpositsiooni olmejäätmete kogumise turul ning laienes edukalt teede ja tänavate hoolduse vallas. Kahe suure investeerimisprojekti elluviimine jääb järgnevatesse aastatesse ja seetõttu on meil hea meel, et ettevõtte eestvedamist jätkab praegune juhtkond. Oleme Argo Luudele ja tema meeskonnale väga tänulikud eduka koostöö eest," ütles Saks.