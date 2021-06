Uude „Bermuda kolmnurka" on politseil asja üha enam. Kohtade omanikud olid sunnitud tegema raske otsuse

Kui 2019. aasta pidi politsei perioodil 1. maist kuni 28. juunini Telliskivi 62, 62/1, 62/2 või 62/3 väljakutsele reageerima kokku neljal korral ning aasta hiljem kuuel korral, siis sel aastal pidid võimud kohale minema juba 33 korral. Seejuures on vägivallaaktide arv kasvanud 2020. aasta kahelt juhtumilt 13 peale. Politsei andmetel on neist kolmel juhul alustatud ka kriminaalmenetlust KarS § 121 ehk kehalise väärkohtlemise alusel.

Kesklinna jaoskonna patrulltalituse juht Taavi Kirss ütleb alustuseks, et soe ilm ja piirangute lõppemine on meelitanud inimesed õue ning toonud ka politseile rohkem väljakutseid. Enim tuleb neil tegeleda inimestega, kes on liigselt alkoholi tarvitanud ja seetõttu konfliktseks muutunud.

„Probleemsed kohad on jätkuvalt eelkõige Telliskivi loomelinnaku ümbrus, kuhu lõbustusasutustesse koguneb nädalavahetustel palju rahvast, ning Noblessneri sadam. Kohtusime hiljuti Telliskivi meelelahutuskohtade omanikega ning tegime ettepanekud, kuidas seal saaks paremini korda hoida ja inimesi kaitsta, kui kohal on väga palju alkoholijoobes inimesi. Sealsed kohad otsustasid, et parim viis masside ohjeldamiseks selles piirkonnas on nädalavahetuseti sulgeda keskööl. Vanalinnas oleme näiteks suhelnud peokohtade ning korda tagavate turvafirmadega, et turvamehed teeks üksteistega koostööd ning oleks nädalavahetusel üksteisele abiks," kirjeldab Kirss.

Politsei käib Kirssi sõnul Telliskivis ja Noblessneri sadamas patrullimas võimaluse piires, kuid nädalavahetustel on nende inimesi kindlasti rohkem näha liikumas ka jalgsi.

„Mõistame, et suvi ja sellega kaasnenud vabadus hägustavad piire, ent soovitame siiski võtta rahulikult nii pidutsemise kui ka alkoholiga, et õhtu lõppeks turvaliselt ja rahulikult," on tema sõnum.

*"Bermuda kolmnurgaks" hakati kutsuma vanalinnas asuvat piirkonda, kuhu jäävad Suur-Karja, Vana-Posti ja Müürivahe tänava piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Näiteks Nimeta baar, Valli baar, Dubliner ja Bayern Böhmen Keller.

