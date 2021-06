VIDEO | Cristiano Ronaldo temp jalgpalli EM-il võib tuua kaasa muutuse. Sportlasaktivism aina kasvab

Portugali kapten on tuntud kui suur tervislikkuse etalon. Kõnealusel pressikonverentsil võttis ta kätte veepudeli ja soovitas juua selle sisu. Ka see pudelivesi oli Coca-Cola vihmavarju all olev bränd. Kuid 550 miljoni jälgijaga superstaar oli suurfirmale teinud tugevat kahju.

„See on loomulikult oluline moment igale brändile, kui maailma enim jälgitud jalgpallur midagi sellist teeb," ütles Coca-Colat kaks aastakümmet nõustanud sporditurunduse konsultant Tim Crow.

„Coca-Cola maksab kümneid miljoneid, et olla UEFA sponsor. Sellega tulevad kaasa ka lepingulised kohustused nii föderatsioonidele kui meeskondadele. Nende osaks on ka pressikonverentsidel osalemine koos logode ja toodetega. Aga alati peituvad siin ka riskid."

Suured brändid ei ole kunagi suutnud kontrollida seda, mida nende poolt toetatud suured staarid teevad. Nike otsustas seksiskandaali keskel stoiliselt seista Tiger Woodsi kõrval, samal ajal kui golfigeenius kaotas Gillette'i ja Gatorade toetuse. Ronaldo tegu osundab aga täiesti teistsugusele ohule. See on sündinud sotsiaalmeedia ajastul.

„See on persoonibrändi ja personaalsete kanalite populaarsuse kasvu küsimus. See annab nii kuradi palju jõudu. Just see võimaldab Ronaldol oma tõekspidamisi levitada," ütleb PR-asjatundja Mark Borkowski.

36-aastane Cristiano Ronaldo on ehitanud üles terve impeeriumi, mis on toonud talle sisse üle miljardi dollari. Selle raha sees on nii otseselt jalgpalliga teenitu kui ka reklaamirahad. Sotsiaalmeedia annab talle aga globaalse platvormi - pool miljardit inimest Instagramis, Twitteris ja Facebookis. Just see on võimaldanud tal murda lahti reeglitest, mille on kehtestanud klubid, võistluste korraldajad ja sponsorid. Ta on Instagrami suurim teenija, nõudes ühe postituse eest miljon dollarit. Aastas teenib ta sotsiaalmeedia kaudu 40 miljonit dollarit. See on rohkem kui tema palk Torino Juventuses, kus ta klubijalgpalli mängib.