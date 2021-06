Mõtlemapanev uuring. Raske peavigastus ohustab ligi kolmandikku Eesti ratturitest

Kui 16% Eesti inimestest kannab kiivrit sõitmise ajal kogu aeg, siis Lätis ja Leedus on see osakaal vaid 6%. Seejuures on näiteks Leedus kiivrikandmise kohustuslik vanusepiir isegi kõrgem kui Eestis. Samuti on naaberriikides tunduvalt suurem osakaal ka neid, kes kiivrit kunagi ei kanna, neid on eestlastega võrreldes lausa 15% enam.

Kuigi kiiver on Eestis kohustuslik kuni 16 aastaseks saamiseni, võib see igas vanuses inimest säästa õnnetuse puhul raskematest vigastustest või päästa lausa elu. Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk tõdeb, et kuigi vanematel inimestel pole kohustust kiivrit kanda, annavad nad seda mitte tehes tihtipeale ka halba eeskuju noorematele. „Kahjukäsitluses näeme küllaltki tihti peavigastusi, mida oleks kiivri kasutamisel saanud vältida," ütles Mürk.

Rattavarustust müüva Velomarketi tegevjuht Edit Kauts ütleb, et olenevalt sellest, kas oled algaja või kogenud sõitja, tuleb valida oma sõidustiilile vastav kiiver. „Sobimatu kiiver mitte ainult ei muuda olemist ebamugavaks, vaid on õnnetuse korral ka lausa ohtlik. Seega vali endale peakaitse, mis sobib sinu sõiduharjumusega, et nautida turvalist ja mugavat sõitu," ütles Kauts.

Kaherattalisega liigeldes jaguneb sõitja tähelepanu nii kõnni-, sõidu- ja kergliiklusteede, aga ka inimeste ja autode vahel. Mürk tõdes, et kevade saabudes kasvab paratamatult ka jalgrattaga seotud kindlustusjuhtumite arv ja suurema kahju saajaks on paraku alati rattur.

„Kahjuks on aga just noored need, kes sooritavad ohtlike manöövreid, sõidavad käed lahti või vaatavad rattasõidu ajal telefoni. NielsenIQ uuringu järgi on koguni 53% nendest, kes ei kanna kiivrit, vanuserühmas 16-19 aastat. Selline valik tekitab ohtliku olukorra nii kaasliiklejatele kui ka ratturile endale, sest õnnetuse korral võib kiiver päästa suuremast traumast," ütles Mürk

Gjensidige tellitud ja NielsenIQ läbiviidud uuringus küsitleti 4800 inimest Balti riikides vanuserühmas 16-64. Küsitlus viidi läbi 2021. aasta veebruaris.