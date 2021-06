Tallinna bussijaam kavatsetakse elektribusside jaoks ümber ehitada

"Me ei näe, et viie või kümne aasta pärast oleks bussiliiklus jätkuvalt diiiselbussidele üles ehitatud. Entusiastlikumad autotootjadki on öelnud, et nad ei tooda 2025. aastast enam diiselmootoriga autosid. Juba praegu on olemas bussid, mis sõidavad 500 kilomeetrit ja rohkem ühe laadimisega. Kogu Tallinna bussijaam peaks kandma seda sisu, et sa tuled elektribussiga, lahkud elektriautoga, et kõik sõidujagamisteenused, kõik muu oleks tagatud," lausus Aruksaar.