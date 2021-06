Uuring näitab: inimesed valiksid palgatõusu asemel tööandjapensioni

„Kõrgendatud huvi pikaajaliste tööhüvitiste vastu on positiivne märk sellest, et inimesed mõtlevad oma tervisele ja heaolule ka tulevikus, mitte ainult lühiajalisele tulule," lausus Luminori pensionide tootejuht Hannes Kuusk. „Siin on tööandjatel võimalus näidata, et nemadki hoolivad samadest väärtustest, pakkudes oma töötajatele täiendavaid tulevikku vaatavaid hüvesid nagu ka tööandjapension," lisas ta.