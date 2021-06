Jurist toob välja levinumad ettekäänded elatise maksmisest kõrvale hiilimisel ning annab viis nõuannet last kasvatavale vanemale

Jürgensoni sõnul on levinud eksiarvamus miks elatise nõuet lapse nimel vahel ei esitata - kui laps ei nõua endale lahus elavalt vanemalt elatist, siis ei pea laps tulevikus sellist vanemat ka tulevikus näiteks hooldekodu eest tasumisel abistama. Tegelikkus on aga vastupidine ning õigem on elatist nõuda, kuna siis on hiljem võimalik kohtus tõendada, et abivajav lapsevanem ei ole enda ülalpidamiskohustust lapse ees täitnud ajal, mil laps seda väga vajas. "Elatise mitte nõudmisel puudub hiljem vajalik tõend kohtulahendi näol, millega on võimalik ülalpidamiskohustuse rikkumist tulevikus tõendada," lisas ta.