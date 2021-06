Täna alustati olulises kohas Rail Balticu ehitustöödega

„Rail Baltica raudteejaam Riia lennujaamas tugevdab Riia rolli Balti ja Põhjamaade lennunduskeskusena. See aitab märkimisväärselt parandada lennujaama ühenduvust nii naaberriikidega kui ka siseriiklikult, muutes Riia lennujaama mugavaks, kaasaegseks ning mitmeliigiliseks transpordi- ja ärikeskuseks,” ütles Läti transpordiminister Tālis Linkaits.

„Uue jaama ehitustööde algus on oluline verstapost, mis kinnitab Rail Baltica projekti edusamme ja küpsust kõigis kolmes Balti riigis. Juba praegu näeme, et Rail Baltica rahvusvahelised jaamad, sealhulgas Riia rahvusvaheline lennujaam, loovad väärtust edendades nii mugava ja mitmeliigilise ühistranspordi keskuse loomist kui ka tugevat alust uute investeeringute ligimeelitamiseks, uute partnerluste moodustamiseks ja teenuste loomiseks,” selgitas Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail ASi tegevjuht ja juhatuse esimees Agnis Driksna.

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas juhatuse esimees Kaspars Vingris lisas: „Vaatamata pandeemiale ja keerulistele töötingimustele, on meil õnnestunud käivitada Lätis suuruselt teise Rail Baltica objekti ehitustööd. Lennu- ja kiirrongiühendus loob Baltikumis uusi võimalusi ning edendab sujuvat reisijate- ja kaubavedu regioonis. Rail Baltica kiirraudtee ehitamisel keskendume Lätis kõigepealt kõige keerulisemate objektidele, et hilisematel etappidel ei seisaks me silmitsi Rail Baltica põhiliini ehitusviivitustega.”