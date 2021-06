Luik tehingust: osalus kasvas tõesti tavatult suureks. Börsilt äraminekut pole ma isegi arutanud

Täna andis Ekspress Grupp teada, et 29. juunil sõlmiti leping, mille tulemusena ostab HHL Rühm KJK Fund SICAV-SIF-lt ära pisut üle 4 miljoni Ekspress Grupi aktsia. See on 13 protsenti kõigist grupi aktsiatest. HHL Rühm omanikuks on Hans H. Luik, kellele kuulub ettevõtja ja eraisikuna pärast seda tehingut 73,23% ettevõttest.

„KJK fondi osaluse ostmist mul plaanis ei olnud, aga sain signaali, et nad on müügikursil. See konkreetne fond on lisaks ka sulgemisel. Fondijuht Kustaa Äimä näol on tegu väga kogenud turul tegutsejaga, nii et hinna poolest mingeid kingitust fond muidugi ei teinud. Saavutasime selle, et tasumine toimub järelmaksuga. Sellest ka lepingu jõustumine augustikuus," selgitas Luik.

Suuromanik lisas, et Ekspress Grupp on tõusukursill, see on saavutanud suurima digitellijaskonna ja juhatus teeb õigeid asju.

„Lugege viimase kvartali aruannet - see sisaldab aktsia omanike jaoks häid uudiseid. Meie piletimüügifirma Bilešu Paradise, Leedu suurim konverentsifirma Login ja Tallinna ning Riia välireklaamifirmad alles hakkavad covidist toibuma ja end näitama."

Luik ise ütleb, et tema osalus kasvas nüüd grupis tõesti tavatult suureks. Sügisel plaanib ta mõelda, mida edasi teha. Küsimuse peale, kas osalust on plaanis veel suurendada kuni 100 protsendini ehk börsilt lahkumiseni, vastas Luik resoluutselt: „Börsilt äraminekut pole ma isegi arutanud."

Luige juunikuu on olnud väga aktiivne. Üle-eelmisel nädalal andis Ekspress Grupp teada, et Printalli trükiäri müüakse 10 miljoni euroga ettevõttele Trükitung OÜ. Selle omanik on Hans H Luik.