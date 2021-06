LUGEJATE KÜSIMUSED | Teema, mis puudutab paljusid. Kas Omniva hoiab meelega pakke kinni? Kas maksustamine on üldse õiguspärane?

Kui mul on tulemas mitu pakki, siis kuidas ma tean, milline pakk just kohale jõudis? (st et mida täpselt deklareerida, mis on just selle paki sisu?)

Vastab Omniva rahvusvahelise segmendi juht Marita Mägi.

Kui pakk jõuab Eestisse, saab klient teavituse, et talle on saabunud pakk, mis vajab deklareerimist. Teates on link, mis viib otse e-teenindusse konkreetse paki andmete juurde. Seal on võimalik näha paki sisu kirjeldust ning selle väärtust.

Klient saab seejärel valida:

· kas soovib paki ise deklareerida (seda saab teha Maksu- ja Tolliameti lehel),

· volitab teenustasu eest Omniva enda eest kõiki deklareerimisega seotud protseduure tegema,

· või loobub pakist ning see tagastamisele saata.

Tellitud maikuus, tracking näitab juba kuu aega, et jõudnud sihtriiki aga kätte pole saanud. Kas nüüd juuli algul tuleb kohe hunnikute viisi pikalt Eestis kinni hoitud pakkidelt maksu hakata maksma?

Vastab Omniva rahvusvahelise segmendi juht Marita Mägi.

Kindlasti ei hoita pakke juulikuu ootel Eestis kinni. Tõenäoliselt on tegu müüja poolse eksitava märkega. Kui tracking-keskkonda tekib paki kohta esimene sündmus, mille asukohaks kuvatakse "Eesti", tähendab see postimaailmas sageli seda, et saadetis on saatjariigi eksporditerminalist väljunud Eesti poole või on jõudnud mõnda transiitriiki. See tähendab, et füüsiliselt Eesti pinnale jõudmiseks võib veel kuluda veel mitu nädalat. Kui pakk jõuab Omniva sorteerimiskeskusesse pärast 1. juulit, kuulub see olenemata teiste jälgimiskeskkonna märgetele deklareerimisele ja sellelt arvestatakse vastavad maksud. Kõige lihtsam on seda jälgida Omniva kodulehel saadetise otsingust - kui saadetiste kohta on olemas sündmus „Omniva sorteerimiskeskuses" enne 1. juulit, siis maksumuudatused pakile ei rakendu.