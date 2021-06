Ülo Kaasik: viiruskriisi järgse hoogsa kasvu taustal tuleks silmas pidada ülekuumenemise ohte

Eesti hinnatõusu tempo on kiirem, kuna Eesti on elatus- ja hinnatasemelt alles euroala jõukamatele riikidele järele võtmas. Ja erinevalt euroala keskmisest Eestis hinnad keskeltläbi langesid koroonakriisi ajal, mistõttu on näha ka suuremat kriisijärgset tagasipõrget. Täiendav hinnasurve võib lähiajal tekkida sellest, kui paljud inimesed kiirustavad korraga oma säästusid kulutama ja nõudlus mõnes sektoris ületab pakkumist. Riik kõige ühe olulisema osalisena majanduses saab mõjutada, kui palju lisanõudlust tekitada riigieelarve kulutuste kaudu. „Mõistlik on jälgida, et me riigieelarvega ei suurendaks liigselt nõudlust ja seeläbi hinnatõusule hoogu juurde ei anna," ütles Kaasik. Liiga kiire hinnatõus ja sellest kasvanud palganõudmised võivad ohtu seada Eesti ettevõtete konkurentsivõime, mille halvenedes võib kannatada uute töökohtade loomine ja palgakasv. „Majanduse kiire kasvu aega, mil tulude laekumine on hea, oleks valitsusel kohane kasutada riigieelarve puudujäägi kiiremaks vähendamiseks," nentis Kaasik.