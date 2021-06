Pika ajalooga pesupood sulgeb tänavu Eestis kauplused. Eesti ja Läti ei ole enam atraktiivsed

"Selline oli meie Rootsi juhtkonna otsus. Kasusaaja on Rootsi ettevõte ja nemad leidsid, et nii Eesti kui ka Läti ei ole enam piisavalt atraktiivsed. Muidugi mõista andis ka pandeemia natuke hoogu juurde," rääkis Linette jae- ja hulgimüügi juht Natalja Morozova ERR-ile.

Morozova sõnul tuli otsus sügisel koroonaviiruse teises laines kaupluste sulgemise tõttu. Kõik Linette kaupu müünud poed siiski hingusele ei lähe, Haapsalus tegutsenud kaupluse ostis ära kaupluseketi pikaajaline raamatupidaja. Tema käe all hakkab pood kandma nime Lilibet ning tegutseb edasi ka veebis.

"Ta müüb küll edasi Linette ja Rosme brändi, aga mis täpsemalt on juba kolmandate osapoolte otsustada," ütles Morozova.

Morozova sõnul on eraldiseisvatele pesukauplustele Eesti turul kindlasti koht. "Lihtsalt mastaabid Rootsi osas, ootused ja eeldused olid kordades suuremad. Aga sellistele poodidele on kindlasti Eestis koht. Linette eksisteeris üle 30 aasta, siin on ka mingi põhjus taga," sõnas ta.