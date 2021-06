Ettevõtja Tarmo Sumberg soetas Haapsalus asuva Promenaadi hotelli

"Kolmapäeval sai Promenaadi hotelli uueks omanikuks ärimees Tarmo Sumberg, kellele kuulub majutuskohti Eestist Slovakkiani," vahendab Lääne Elu.

Hotelli kodulehel seisab, et Baltic Hotel Promenaadi on ehitatud aastal 1998. Täielikult renoveeritud Peltzeri Villa aastast 1859 on osavalt ühendatud kahekorruselise uusehitisega. Kõigi mugavustega hotellis on 35 numbrituba, enamik neist rõdu ja merevaatega.

Sumberg on Legend Hotels & Spas nõukogu esimees. Ettevõte käitab väga erinevaid hotelle nii Eestis, Lätis, Poolas kui ka Slovakkias. Hiljuti Ärilehele antud intervjuus sõnas Sumberg, et koroonakriisi ajal saadi hakkama suuresti tänu varem kogutud reservidele. Natuke on ka laenu võetud.

"Praegu ja lähitulevikus saame toetuda ainult siseturule. Need hotellid, mis on suurlinnades ja mis on suunatud äriturismile ja rahvusvahelisele turismile, on kõige raskemas seisus, sest ei rahvusvahelist turismi ega äriturismi ei ole. Tallinnas on olukord väga raske, Tallinnast väljapoole on natuke kergem, sest Eesti inimene tahab ka kuhugi minna," sõnas Sumberg selles osas, mis lähiajal hotelliäris saama hakkab.