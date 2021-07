Peter Vesterbacka käis Eestis asju klattimas. Foto: Jaanus Lensment

Soome iduettevõtja ja investor Peter Vesterbacka ei anna alla ning soovib endiselt Tallinna-Helsingi tunnelit ehitama hakata. Samal ajal tuleb aina juurde signaale, et tal seda teha ei lasta. Vesterbacka ütles Ärilehele, et viimane meie valitsuse samm on lausa ebaseaduslik.