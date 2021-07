Eesti naised, kes liigutavad tehnoloogiainvestorite miljoneid ja ehitavad tulevasi ükssarvikuid

Karoli Hindriks (38), Kaidi Ruusalepp (45) ja Kristel Kruustük (32) ei vaja tõenäoliselt suuremat tutvustamist. Jobbatical, Funderbeam ja Testlio on endale üle maailma nime teinud tehnoloogiaettevõtted, mis mahuvad ka 30 enim raha kaasanud Eesti päritolu idufirma nimistusse. Hindriks ja Ruusalepp valiti 2020. aastal Euroopa 50 mõjukama idusektorinaise hulka, Kruustük on saanud Eesti noorimaks naismiljonäriks.

Märksa vähem teatakse, et siinne naisasutajate ring on märksa laiem. Nende loodud iduettevõtetele on viimastel aastatel õla alla pannud nii Eesti ükssarvikute asutajad, nende miljonärideks saanud töötajad kui ka kohalikud ja välismaised ingelinvestorid ja riskikapitalifondid. Ideed, mille kallal nad töötavad, on maailma muutvad, tohutu ülemaailmse potentsiaaliga ja kohe kindlasti oma valdkonna teerajajad.

Seejuures tasub meeles pidada, et maailmas on üldiselt kõigest iga viies idufirma asutaja naissoost. Veel kümme aastat tagasi oli see näitaja isegi poole väiksem. Eestis on see osakaal selle ajaga teisiti muutunud: kui kümme aastat tagasi oli siingi idufirmade asutajate hulgas naisi 11%, siis juba 2015. aastaks oli see näitaja peaaegu kahekordistunud, küündides 19%-ni. Praegu on naissoost asutaja igal kuuendal ehk 15%-l Eesti päritolu idufirmadel. Kes on need klaaslae murdnud naised?