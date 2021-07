Transpordiameti andmetel puudutab kuni 50 protsenti Eestis registreeritud kasutatud sõidukeid muudetud läbisõit. "Oleme täheldanud, et kui päritoluriigist on läbisõidunäidu andmed Transpordiametile kätte saadavad, siis selle võrra on antud riigist sisse toodud mõjutatud sõidukite hulk ka oluliselt väiksem, " selgitas Transpordiameti tehnoosakonna juhtivekspert Rait Parve.