Taavi Aas: keskkonnaamet peab teetööde peatamise lisakulud kinni maksma

Kanama-Valingu teelõigu ehitaja pidi tööd osaliselt seisma panema. Keskkonnaamet keelas seal kuni juuli lõpuni raadamise ära, sest muidu kannataksid linnukesed. Mis nüüd edasi võiks saada, kas keskkonnaminister peaks ametit paluma, et too oma otsuse ringi teeks või ongi kõik väga hästi, sest amet teeb oma tööd?

Tegelikult ei ole kõik väga hästi. See sulgemine käis niimoodi äkitselt. Tööde graafiku puhul tähendab see seda, et vähemalt osaliselt tööd nihkuvad edasi, mis tähendab kulusid. Loomulikult, vajadusel tuleb sarnaseid otsuseid teha, aga otsuse tegija peab ka mõistma selle otsuse tagajärgi. Ehk mina olen väga seda meelt, et kui sellisel kujul midagi seisma pannakse, siis see, kes otsuse teeb, peab olema valmis katma ka täiendavad kulud.