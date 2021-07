VIDEO | Viljandis algasid ettevalmistused 58 miljonit maksva haigla ehituseks

Tänaseks on ehitusele ette jäänud puud kõik maha võetud ning ühte hunnikusse pandud. Käivad ettevalmistused selleks, et võimalikult kiiresti alustada pinnase väljavedu ning miinuskorrusega pihta hakata.

Ehitusfirma Fund Ehitus ülesanne on rajada Viljandi kesklinna 2023. aastaks 23 000 ruutmeetri suuruse netopinnaga uuenduslik tervishoiukompleks.