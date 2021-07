Cleveronil on ambitsioonikas plaan vallutada lõunanaabrite turgu

Postiettevõtete jaoks uudse teenuse rajab Lätis SJSC Latvijas Pastsi tütarettevõte SIA Mailmaster. „Pakkide ja toidukauba tellimine on kiiresti kasvanud ja püüame leida viise, kuidas oma tellimuste kätte saamine meie klientidele võimalikult mugav oleks. Kodupakiautomaat on kahtlemata üks lahendus, mis seda võimaldab,“ selgitas võrgustiku rajamise tagamaid SIA Mailmasteri juhatuse liige Gatis Ģērmanis.

„Kodupakiautomaat täidab ära kõik meie klientide ootused, mida saab tegelikult kokku võtta kolme sõnaga: mugavus, turvalisus ja lihtsus. Mugavus tähendab seda, et klient võidab aega, sest ta ei pea ootama kodus kullerit, samuti ei pea ta kuhugi pakile eraldi järele minema. Turvalisus tähendab, et kaubad tuuakse sulle koju ja pannakse tugevast metallist kappi, kus see on varguste eest kaitstud. Kodupakiautomaati saab avada vaid läbi äpi ja ainult määratud kasutajate poolt. Ning lihtsuse tagab kodukapi lihtne paigaldus ning kasutamine,“ rääkis Ģērmanis.

Cleveroni tegevjuhi Arti Küti sõnul on Latvijas Pastsi uuendusmeelsus ja avatus kiiduväärt. „Oleme testinud avatud võrgustiku kontseptsiooni Eestis juba mõnda aega ning näeme omast kogemusest, et tarbija hindab üle kõige mugavust. Väga hea on näha, kuidas Latvijas Pasts võtab suure postiettevõttena ette julge sammu, muudab harjumuspärast mudelit, rajab ka kõikidele teistele teenusepakkujatele avatud võrgu ning seda just uudsete kodukappidega. Meie usume, et see ongi kaupade kojuveo tulevik, kuna tagab mugavuse ja aja kokkuhoiu nii tarbijatele kui ka teenusepakkujatele.“