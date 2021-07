Eesti IT-firma Nortali käive tõusis üle 100 miljoni

Kriis näitas Albre sõnul selgelt, et ka olemasolev tugev infrastruktuur vajab pidevaid investeeringuid ning uuendusi, et see toimiks ootuspäraselt, kui me seda enim vajame. "Väikese riigina, kes toimetab piiratud eelarve tingimustes, me ei saa lihtsalt endale lubada IT-sse mitte investeerimist ning protsesside mitte automatiseerimist. Sealjuures on tarvis suurendada investeeringute osakaalu, mis ei sõltu suuresti vaid eurorahadest, et oleks võimalik teha pikaajalisi plaane ning tagada tulevikukindlate süsteemide olemasolu, mis toetavad olulisi riigi funktsioone," lisas Albre.