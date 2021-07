FOTOD | Puhkusteperiood on toonud PPA esindusse pikad järjekorrad

Lääne-Harju politseijaoskonna teenindustalituse juhataja Tiina Rekkaro ütles, et suveperioodil külastab teenindussaale tavapärasest enam dokumentide taotlejaid, mistõttu on teenindussaalides oluliselt pikenenud ootejärjekorrad.

„Selleks, et vältida kuumadel päevadel tundide viisi järjekorras seismist, soovitame dokumendid taotleda mõne minutiga iseteeninduses," lisas ta. Lisaks on iseteeninduses dokumentide taotlemine ka soodsam.

Ühtlasi tuletab politsei meelde, et dokumentide taotlemist ei maksa jätta viimasele minutile, sest tavakorras dokumentide valmimine võtab aega kuni 30 päeva. „Juhul, kui dokumenti on tarvis kiiremini, tuleks see taotleda kiirkorras, mitte jääda lootma, et tavakorras taotletud dokument valmib kiiremini kui 30 päeva. Kiirkorras taotledes võtab ID-kaardi tegemine aega viis tööpäeva ja passi tegemine kaks tööpäeva,“ rääkis Rekkaro. Ka dokumenditele järgi minnes võiks inimene endale aja broneerida.