Raport: soomlased on üllatavalt vaesed, kuid siiski eestlastest rikkamad

Võrreldes oma läänenaabrite rootslastega, kel on keskmiselt 336 000 dollari väärtuses kinnisvara, aktsiaid ning raha, on soomlastel umbes kaks korda vähem vara, vaid 167 000 dollarit.

Seevastu eestlased on omakorda soomlastest märkimisväärselt vähem vara. Keskmiselt on ühel eestlasel 78 000 dollarit. Küll aga edestab Eesti napilt Lätit ja Leedut. Venelasi edestavad eestlased seevastu selgemalt, vahe on pea kolmekordne.

Euroopa Liidus on kõige vaesemad bulgaarlased, kel on keskmiselt vaid 36 000 dollarit eri varasid. Euroopa Liidu kõige rikkamal rahvusel - hollandlastel - on keskmiselt 377 000 dollarit varasid.

Oluline on mainida, et tegemist on aritmeetiliste keskmistega. Mediaanvarad oleksid kõikide riikide puhul märkimisväärselt väiksemad.

