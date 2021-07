Töötukassa maksis juunis töötasu hüvitist 15,5 miljoni euro eest

Esmastel andmetel oli töötuse määr juuni kuu lõpuks 7,7% ja töötukassas on arvel 50 370 inimest. Aasta tagasi samal ajal oli registreeritud töötuid 50 734. Registreeritud töötus on jätkuvalt kõige kõrgem Ida-Virumaal, kus see kuu lõpu seisuga oli 12,5%, ja kõige madalam Hiiumaal, kus see oli 4,6%.