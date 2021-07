Rahandusminister: vanemad härrasmehed on mul tungivalt soovitanud „kõhuga” mitte tööle tulla

Viimast kuud lapseootel rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus annab peagi ajutiseks eemalolekuks teatepulga üle, kuid tunnistab, et mõtleb ees ootavale sügisele suure murega. Mis saab, kui Eesti inimesi suures osas vaktsineeritud ei jõua? „Peab jõudma, me ei tohi olla sügisel jälle olukorras, kus peame koolid ja majanduse kinni panema,” rõhutab ta intervjuus Ärilehele. Pentus-Rosimannus möönab, et üks põhjus, miks praegune seis mitte kedagi ei rahulda, tuleneb varasemates kriisides õppimata jäänud õppetundidest. „Era- ja avaliku sektori vahel võttis liiga kaua aega üksteise usaldamine. Riigi poolel oli liiga palju umbusku erasektori vastu.”

-