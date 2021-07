Klassikalist taksoteenust pakkuvad ettevõtjad on lootusrikkad: taksoteenuse järele on endiselt nõudlus

“Töö hulk on viimaste kuudega mitmekordistunud. Kahekordistunud on taksojuhtide sissetulekud,” rääkis Pärnu ja Tartu turul tegutseva firma Elektritakso juht Ermo Kontson. “Tihti esineb olukordi, kus takso ootejärjekorrad on mitmekümne minutilised, sest juhte lihtsalt ei jätku. Täna on meie nimekirjas 26 taksojuhti Pärnus ja 95 taksojuhti Tartus, kuid otsime aktiivselt tööjõudu,” lisas ta.

Sarnasel arvamusel on Osilia Takso OÜ tegevjuht Margit Susi, kelle väitel on taastunud pandeemiaeelne olukord ning taksoteenuse järele on endiselt nõudlus. “Kuressaares varieeruvad taksoteenuse kasutajad vastavalt olukorrale, päevasel ajal pigem keskealised või vanemad, õhtuti ja nädalavahetusel pigem noored. Kohalikud elanikud eelistavad meid tellida enamjaolt lühinumbril kui Bolt-i rakenduse kaudu,” rääkis Susi. Sellel suvel saabuvad Kuressaarde ka Bolt-i tõukerattad, mis Susi hinnangul aitavad kindlasti kaasa sõidujagamisteenuse tutvustamisele ning kasutajate arvu suurenemisele.

“Suvekuudel on sõidujagamiseteenuse kasutajaid rohem, kuna linna külastavad mandrilt saabunud suvitajad, kellel on lihtsam tellida takso Bolt-i rakenduse abil, kuna kohalikke taksotellimise lühinumbreid lihtsalt ei teata,” kommenteeris Susi. Järeldada võib ka seda, et teenuse kasutajate eelistused kujunevad vastavalt aastaajale – suvekuudel enam-vähem pooleks (tavataksod ja Bolt) ning muudel aastaaegadel kasutatakse Susi sõnul Kuressaares pigem klassikalist taksoteenust. “Pärnu linnas me väga oma taksoteenuse pakkumist reklaaminud ei ole ning seal tellitakse meid peamiselt sõidujagamisteenuse kaudu. Viljandi linnas pakub frantsiisilepingu alusel teenust meie kaubamärgi all teine ettevõte, seega täpne ülevaade puudub, kuid kuuldavasti on ka seal taksoteenus populaarsem kui sõidujagamisteenus,” lisas ta.