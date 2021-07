Elav legend Klavan liitus meeskonnaga, mille peasponsor on talle vägagi tuttav

Veiko Veskimäe Foto: Tiit Blaat

Täna andis Paide Linnameeskond teada, et nende ridades hakkab mängima aastaid välismaa tippliigades palli taga ajanud Ragnar Klavan. Paide võistkonna peasponsor on Verston OÜ (endine Verston Ehitus OÜ), mille üks omanikke on Klavan ise.