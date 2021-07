Riik toetab Cleveroni akadeemiat rahasüstiga. Andres Sutt: Eestis on täna tõsine puudus inseneridest

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et praktilisel õppel on oluline koht innovatsiooni ja teadus-arendustegevuse võimekuse suurendamisel. „Eestis on täna tõsine puudus inseneridest. Oma valdkonna lipulaevana maailmas võttis Cleveron ette ja asutas koos Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoriga Cleveroni akadeemia. Suur konkurss õppekohale on kinnituseks, et õppekava on populaarne. Ajal, mil COVID on vähendanud ettevõtete võimekust õpet rahastada, on mul hea meel, et saame koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga toetada õppe jätkamist," lisas ta.