Eesti toetab OECD tulumaksureformis maksukonkurentsi ja suurkontsernide digimaksu

Digimaksuga seotud algatus hõlmab praeguse ettepaneku järgi rahvusvahelisi kontserne, kelle käive on üle 20 miljardi euro ja kasumlikkus käibest üle 10 protsendi. Nende ettevõtjate 10-protsendilist marginaali ületavast kasumist jagatakse 20-30 protsenti kokkulepitud lävendi ja muude tingimuste alusel laiali neile riikidele, kus nad küll tulu teenivad, aga füüsiliselt kohapeal ei tegutse.

Läbirääkimiste alguses keskendus digimaksu puudutav nö esimene sammas kontsernidele, kelle käive oli vähemalt 750 miljonit eurot ja kes pakkusid digitaalsetel lahendustel põhinevaid teenuseid. Välja pakutud tehniline lahendus osutus tehniliselt nii keerukaks, et lõpuks otsustati alustada kõige suurematest ja kasumlikematest kontsernidest, kes digilahendusi oma kaupade ja teenuste pakkumisel kasutavad.

Eesti on esimest sammast toetanud nii selle algsel kui ka praegusel kujul, sest leiab, et kui ettevõtjal on võimalik ilma füüsilise kohaloluta kasumit teenida, peaksid tulumaksureeglid võimaldama seda ka tulu teenimise riigis maksustada.