Trumpi ettevõttele ja selle finantsjuhile esitati süüdistus 15 aastat kestnud maksuskeemitamises

Eile Manhattani ringkonnaprokuratuuri avaldatud süüdistuses on Trump Organizationi ja üksuse nimega Trump Payroll Corporation vastu kümme ja Weisselbergi vastu 15 süüdistuspunkti seoses väidetavalt 2005. aastal alguse saanud skeemiga Weisselbergi ja teiste Trump Organizationi juhtivtöötajate tasustamiseks viisil, mis jäeti „kirja panemata”, vahendab CNN.

Prokuratuuri sõnul juurdlus jätkub. Uuritakse seda, kas Trump Organization on viinud laenuandjaid, kindlustajaid ja maksuametit eksiteele teatud kinnisvara väärtuse suhtes, maksude kahandamise käsitlemist ja vaikimisraha maksmist naistele, kellega Trump suhtles.

Süüdistuses kirjeldatakse luksuslikke hüvesid, mida Weisselberg ettevõttelt sai, mille hulgas olid korter Manhattani Upper West Side’is, Mercedesed talle ja tema naisele ja kahe pereliikme erakooli õppemaksu tasumine. CNN-i andmetel on need pereliikmed Weisselbergi lapselapsed.

Süüdistuse andmetel jättis Weisselberg alates 2005. aastast maksmata tulumaksu 1,76 miljoni dollari suuruste sissetulekute pealt ja varjas aastaid, et on New Yorgi linna elanik, hoides sellega kõrvale linna tulumaksu maksmisest. Prokuratuuri väitel jättis Weisselberg sel perioonid maksmata üle 900 000 dollari föderaalseid, osariigi ja linna makse ning sai kokku 133 124 dollarit maksutagastust, milleks tal ei olnud õigust.