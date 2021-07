Kindlustusfirma: jaanitormi kahjud ulatuvad pea 100 000 euroni

„Peamiselt on teatatud murdunud puudest ja äikese põhjustatud ülepingest, mis rikkus elektriseadmeid. Hoovides kukkus puid elektriliinidele, autodele, aiamööblile ja hoonetele. Kahjustada said mitmed autod, ka rahe tõttu. Esines juhtum, kus aken oli mikrotuulutuse asendis ning tuppa sadanud vihm oli parketi üle ujutanud. Üks irvakile jäetud aken paiskus lahti ning lõi teleri põrandale,“ ütles Habakukk.

PZU soovitab tormikahjude ennetamiseks kontrollida, ega hoovis ei ole lahtiseid esemeid, mis võivad tugeva tuulega lendu tõusta ning vara kahjustada. Soovitav on regulaarselt saagida puudelt oksad, mis tormituules võivad murduda. Autod tuleb parkida suurtest puudest kaugemale, sest ka murdunud oks võib tekitada suure kahju, rääkimata terve puu langemisest autole.

„Kui lahkute pikemaks ajaks kodunt, siis tasub äikesekahjude ennetamiseks seinast võtta elektriseadmed, mis ei pea teie äraolekul töötama. Eelkõige puudutab see arvuteid, ruutereid, telereid ja muud elektroonikat. Samuti tasub seadmetest lahti ühendada sidekaablid,“ lisas Habakukk.

PZU kodukindlustus hüvitab varakahju mille põhjuseks langenud puu või muu ese, rahe või rüsijää. Samuti loetakse tormikahjuks kindlustatud eseme selliseid kahjustusi, mis said tekkida üksnes tormi tagajärjel. PZU Kindlustuse tingimuste kohaselt on torm tuulepuhang, mille tugevus on vähemalt 18 meetrit sekundis.