Ränioru taustaga uus juht aitab Starshipil pärast suurt koroonaehmatust gaasi põhja vajutada

Veel aasta tagasi oli endiste Skype’i kaasasutajate Ahti Heinla ja Janus Friisi 2014. aastal loodud ja robotkullereid arendav firma Starship Technologies silmitsi suurte katsumustega. Koroonapandeemia tõttu oli nende armsa välimusega robotitel, mis vuravad ringi USA ülikoolilinnakutes, vähe tööd, tulud kahanesid järsult, juba koondati inimesi ja tuleviku kohta valitses palju teadmatust. Nüüdseks on ettevõte mullusest ehmatusest üle saanud ja varasemast tugevamgi.

„Nägin, et mul oli üks vastamata kõne, ja kui tagasi helistasin, selgus, et tegu oli värbajaga, kes palus end ära kuulata. Ta küsis mu käest, kas ma tean Skype’i asutajaid – olin neist kuulnud –, ning uuris, kas ma Starshipist ka olen kuulnud. Teadsin, et nad pakuvad robotitega kullerteenust, mistõttu olin nõus nendega kohtuma,” meenutab ettevõtte uus juht Alastair Westgarth (57), kellele on koroonašokist taastuvas ettevõttes väga suured ootused pandud.

Loe artiklist lähemalt, mismoodi plaanib ta need täita ja kui tugevat konkurentsi võiks selle käigus robotkulleritele pakkuda droonid.





.