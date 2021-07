KUULA SAADET | Auto Poodcast #7. Milliseid uusi mudeleid võib City Motorsi salongidest leida?

Kangoo Express. City Motors

Paljud autotootjad üle maailma on rääkinud neid tabanud tarneraskustest, mille on tinginud olukord, et raske on leida autodele vajalikke varuosi. Selle põntsu pani sektorile koroona, mis külmutas paljud tootmised, mis oma toodanguga autotööstust toidavad. Nissan, Renault ja Dacia on imekombel sellest puutumata jäänud ning toonud kriisist hoolimata turule terve rea uusi mudeleid, mudeliuuendusi.