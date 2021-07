Eesti sattus läbirääkimistel samasse punti Keenia ja Nigeeriaga

130 riiki leppisid kokku, et rahvusvahelised suurkorporatsioonid peavad tulevikus tasuma vähemalt 15-protsendist tulumaksu. See tähendab, et need ettevõtted on tulevikus sunnitud maksma igal aastal praegusest 100 miljardit dollarit enam tulumaksu ning raha peaks minema just nendele riikidele, kus reaalne äritegevus aset leiab, vahendab Financial Times. Uued reeglid peaksid kehtima hakkama juba 2023. aastal.