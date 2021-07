Tuhanded eurod kadusid mutiauku. Viimasel ajal on pead tõstnud lihtsakoeline pangapettus

Toome siinkohal mõned näited viimastest päevadest:

30. juunil alustati menetlust selles, et Lasnamäel elavale kannatanule helistati väidetavalt Swedbankist ja paluti kontol toimuvate kahtlaste tehingute vastu kaitseprogrammi peale panemiseks sisestada konto PIN-koodid. Hiljem avastas kannatanu, et kontolt on kadunud 5500 eurot.

30. juunil alustati menetlust selles, et Põhja-Tallinnas elavale kannatanule helistati tundmatult mobiilinumbrilt ja väideti end olevat Swedbanki töötaja. Kannatanule väideti, et tema arvelt on üritatud varastada raha ning kaitseprogrammide aktiveerimiseks paluti tal sisestada oma mobiil-ID koodid. Vestluse käigus helistati kannatanule Swedbanki numbrit 6310310 ja öeldi, et kannatanu suhtleb kelmidega, kes tahavad tema kontolt varastada 640 eurot. Kannatanu katkestas selle kõne ning avastas hiljem, et tema kontolt on kadunud kirjeldatud summa.

30. juunil alustati menetlust selles, et Haaberstis elavale kannatanule helistas väidetav Swedbanki töötaja, ja palus pangakontol toimuvate kahtlaste toimingute peatamiseks sisestada Smart-ID paroolid. Kannatanu avastas hiljem, et tema kontolt on kadunud 310 eurot.

30. juunil alustati menetlust selles, et Mustamäel elavale kannatanule helistas väidetav Swedbanki töötaja, ja palus pangakontol toimuvate kahtlaste toimingute peatamiseks sisestada Smart-ID paroolid. Kannatanu avastas hiljem, et tema kontolt on kadunud 330 eurot.

1. juulil alustati menetlust selles, et Lasnamäel elavale kannatanule helistati väidetavalt Swedbankist ja paluti kontol toimuvate kahtlaste tehingute vastu kaitseprogrammi peale panemiseks sisestada konto PIN-koodid. Hiljem avastas kannatanu, et kontolt on kadunud 5760 eurot.

1. juulil alustati menetlust selles, et Lasnamäel elavale kannatanule helistati väidetavalt Swedbankist ja paluti kontol toimuvate kahtlaste tehingute vastu kaitseprogrammi peale panemiseks sisestada konto PIN-koodid. Hiljem avastas kannatanu, et kontolt on kadunud 15 000 eurot.