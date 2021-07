Toyotade müük kasvas märgatavalt

Elke Grupp teatas, et müüs Eestis juunis 252 Toyotat, mis on ligi 78% rohkem kui mullu samal ajal. Tubli kasvu põhjuseks peetakse nii üldist elavnevat majandust kui ka Toyota konkurentsivõimelist laoseisu.

„Elke müüke on kindlasti aidanud kasvatada Toyotade saadavus ajal, mil paljude teiste automüüjate laovarud on tühjenemas. Kuigi ka Toyota osade mudelite puhul on endiselt takistusi tootmis- ning logistikaahelais ning sellest lähtuvalt tarneajad pikemad, on Toyotal erinevate põhimudelite saadavus siiski hea,“ selgitas Lepik.