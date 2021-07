Kuidas rääkida lastega rahaasjadest?

Raha olemust võiks proovida lapsele seletada niipea, kui ta selle vastu huvi tundma hakkab. Kolmeaastased korjavad rõõmuga sente hoiupõrsasse, et neid siis poes pulgakommi vastu vahetada. Suurematele lastele saab juba aga regulaarse taskurahaga häid harjumusi õpetada. Suurim karuteene, mida saate oma lapsele teha, on rahateemadel vaikida. See saadab võsukesele sõnumi, et raha pole kas oluline või see on midagi, mida peaks kartma ja mitte kunagi mainima.