FOTOD | Rajatakse uus aedlinn, mille kontseptsioon muudab väidetavalt turgu

Rabarebase aedlinna arhitekti ja Pineredi partneri Martin Varvase sõnul on piirkonda arendatud lähtudes maailmas aina populaarsemast „15 minuti" kontseptsioonist. "Lähtusime oma töös põhimõttest, et kõik eluks vajalik peaks asuma kodust maksimaalselt veerand tunni kaugusel," selgitas ta. „Nii jäävad gümnaasium ja lasteaed rajatavast aedlinnast jalutuskäigu kaugusele, lisaks on siin samas paari minuti kaugusel Kiili alevikus huvikool, perearstikeskus, kauplused ja söögikohad. Ülemiste Citysse ja Järve keskusse jõuab aga 15-minutilise autosõiduga," sõnab ta.

Enne majade projekteerimist viis Pinered koduotsijate vajaduste mõistmiseks läbi põhjaliku kliendiuuringu, et mõista koduotsijate soove ja vajadusi. Uuringust selgus, et iga pere soovid on erinevad. „Kõik soovivad avarat elutuba, korralikku kööki ja suurt panipaika, kuid sealt edasi eelistused lahknevad - kes soovib kodukontorit, kes mitut lastetuba, kes sauna, kes garderoobi. Kui tavaliselt on ridaelamute plaanilahendus jäigalt paika pandud, siis Rabarebase aedlinna majadega otsustasime vastuvoolu ujuda. Meie väiksemates majaosades on kolm tuba ja suuremaid saab kohandada kuni seitsmetoaliseks - magamistubadele lisaks saab valida kabineti, sauna, talveaia, külalistemaja ja katusesalongi katusele," loetleb Varvas.

Rajatavad ridaelamud kuuluvad A-energiaklassi, toasoojus ammutatakse maaküttega ja lisaenergia päikesepaneelidega.

Rabarebase aedlinna müügikorraldusega tegeleva Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul on Rabarebase aedlinna näol tegemist täiesti uue ja turgu muutva kontseptsiooniga. „Lõpuks ometi on suurematel peredel võimalus soetada Tallinna lähedale mõistliku hinna eest kodu, kus igal pereliikmel on oma tuba, lisaks on ruumi nii külalistele kui ka kodukontorile."