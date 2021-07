Bolti käivitatav pimeladu tahab asendada nurgapealset piimapoodi

Jaeketid on viimastel aastatel jõudsalt oma e-poodide äri laiendanud. Koroonaaeg on käivete kasvatamisele tublisti kaasa aidanud, kuid e-kaubandus on jaekettidele tavapoodide kõrval siiski marginaalseks äriks jäänud, mida seni pole kellelgi õnnestunud kasumlikuks saada.